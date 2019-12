Pioli sprona i suoi: "Dobbiamo diventare più concreti"

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Stefano Pioli ha parlato della sua avventura al Milan: "Sono soddisfatto di come sono stato accolto qui, della disponibilità dei giocatori. Di come mi sento coinvolto. Sono arrivato la settimana della sosta del campionato, c’erano pochissimi giocatori. Quando è stato il momento di debuttare contro il Lecce mi sembrava di essere qui da tanto tempo. Dobbiamo diventare più concreti. Siamo costretti a fare un volume di gioco troppo elevato per vincere, siamo una delle squadre che in percentuale sfrutta meno le occasioni create. È un limite grosso, abbiamo lasciato 3-4 punti per questo. Differenze con l’esperienza nerazzurra? L’Inter è una squadra molto più esperta, con dinamiche definite, quindi ancora più difficili da cambiare. Qui ho trovato una squadra più giovane, più aperta, direi più malleabile".