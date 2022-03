Pioli su Giroud: "A me, Paolo e Frederic è bastata una videochiamata per capire che professionista avevamo di fronte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli-Milan. Queste le sue parole su Giroud: “L’idea mia e del club era di inserire giocatori di spessore che avessero già vinto qualcosa, che sanno cosa voglia dire lavorare per vincere. C’è sempre molto bisogno di persone di spessore. A me, Paolo e Frederic è bastata una videochiamata per capire che professionista avevamo di fronte. Più giocatori con carisma e personalità hai, soprattutto per noi che siamo molto giovani, è importanti”.