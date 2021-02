Pioli su Ibra a Sanremo: "Il nostro Festival è il campo. Ci sarà tempo per organizzare".

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan, Stefano Pioli ha parlato del festival di Sanremo e della presenza di Ibrahimovic alla manifestazione. Queste le sue parole:

Per Ibra a Sanremo avete già affrontato il tema?

"No perchè il nostro Festival in questo momento è il campo, mancano 5 partite per quella data, ci sarà tempo per organizzare".