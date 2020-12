Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul match di domani contro la Lazio: "Vale tanto. Alla squadra ho detto che stiamo lavorando tanto, ma domani serve un ultimo sforzo per chiudere al meglio l'anno. Abbiamo delle assenze, ma stiamo bene anche noi". Ultima partita del 2020 per i rossoneri domani sera a San Siro alle ore 20,45 con diretta su Dazn.