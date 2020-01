Pioli su Paquetà: "Deve diventare più determinante in fase conclusiva"

In merito al momento di Lucas Paquetà, Stefano Pioli ha spiegato in conferenza stampa: "Siamo concentrati su quello che stiamo facendo, tutti sono disponibili e partecipi, così come Lucas. Come tutti i giocatori pensano di meritare di giocare. Se lavori bene poi quando vieni chiamato in causa ricevi le giuste soddisfazioni. Secondo me Lucas deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente".