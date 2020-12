Pioli sul Celtic: "Ci aspettiamo un avversario determinato domani"

Queste le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli sul Celtic che domani il suo Milan affronterà a San Siro: "Ho stima e rispetto per il mio collega. So che sta facendo un buon lavoro. Succede nel nostro ambiente di non avere dei risultati, ma il Celtic ha sempre fatto delle buone prestazioni. Ci aspettiamo un avversario determinato, dobbiamo essere una squadra molto seria domani. Non abbiamo ancora centrato la qualificazione. La partita di domani dovrà essere giocata molto bene, perchè il Celtic ci può creare delle difficoltà".