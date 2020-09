Pioli sulla partita: "Sarà una sfida difficile. Deve essere un'occasione per crescere"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Rio Ave-Milan, Stefano Pioli ha parlato della partita contro i portoghesi. Queste le sue parole: "Siamo allenati dalle due gare precedenti, ma conta l'approccio e la mentalità. Ci sono davanti 95 minuti in cui dare il massimo e ottenere il massimo, i due preliminari ci hanno ben allenato ma anche i nostri avversari li hanno fatti. Dobbiamo contare sulle nostre possibilità, con tanto rispetto per degli avversari di buon valore".

E' una occasione di crescita per la squadra?

"Deve esserlo, dovremo dimostrare le nostre qualità di fronte ad una squadra che ha vinto due partite in trasferta e sconfitto il Besiktas, un avversario non semplice. Squadra tecnica e che prende buone posizioni, servirà una gara di livello. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio, ma servirà allo stesso tempo essere lucidi per capire quando si dovrà essere attendisti".