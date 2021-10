Pisa, il presidente Corrado: "Non abbiamo fretta di cedere Lucca, non ci sono trattative in corso"

Su Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa, ci sono anche Milan, Inter e Juventus, ma il club toscano, come conferma anche il suo presidente Giuseppe Corrado, non ha nessuna intenzione di cederlo già a gennaio: "Ci abbiamo messo un anno e mezzo per prenderlo, adesso non abbiamo certo fretta di lasciarlo andar via. Non ci sono trattative in corso, deve fare un percorso di crescita e non vogliamo fargli accelerare i tempi" le parole del numero uno nerazzurro riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.