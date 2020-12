Poggi: "Chi prenderei tra Ibra e Lukaku per spostare gli equilibri? Lo svedese, tutta la vita"

Paolo Poggi, ex attaccante, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e ha rilasciato queste parole: "Il gol di Leao che ha battuto il mio record? Vero che c'è sempre responsabilità della difesa, ma Calhanoglu e Leao hanno fatto dei gesti tecnici perfetti in pochi secondi. Tra Lukaku e Ibra chi prenderei per spostare gli equilibri e vincere lo scudetto? Ibra, tutta la vita. Se fossi un dirigente del Milan starei attento a non rovinare gli equilibri col mercato, non cercherei di cambiare se non per mettere dentro qualcosa di straordinario, se no resterei così".