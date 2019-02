Pol a MN: "Hype esagerato su Piatek, ma Krzys ne è conscio e non gli dà peso. Testa solo al lavoro"

In una lunga intervista a MilanNews.it, Michał Pol (direttore di Onet Sport e Przeglad Sportowy) ha parlato delle ultime settimane di globale popolarità di Piatek. Un ragazzo cambiato da tutto questo? "Non direi, assolutamente no. Se pensate che questa sovraesposizione mediatica possa toccarlo vi sbagliate. È il primo a capire ed ammettere come tutte queste copertine siano esagerate, che questo hype sia sbagliato. Non gli interessa e non gli dà peso, è concentrato solo sul suo sviluppo da calciatore ed i miglioramenti che si è prefissato. Me l'ha detto chiaramente, lo soddisfano i gol e non le copertine".