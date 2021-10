Porto, Coincecao: "Non facile vincere dopo la bella prestazione contro il Milan"

Sergio Coincecao, tecnico del Porto, si è così espresso dopo la vittoria per 3-1 sul Tondela: "Non era facile, dopo una bella prestazione in Champions, venire qui a Tondela ad affrontare una squadra ben organizzata, che arrivava da tre vittorie. Andare in svantaggio non è mai piacevole, ma non credo ci abbia condizionato: abbiamo creato i presupposti per segnare, e ci siamo riusciti".