Preziosi: "Il calcio rischia di fallire. Stadi aperti per tutti col green pass"

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, si è concesso al Corriere della Sera: "Dopo un anno e mezzo di mancati introiti, se la norma venisse confermata, saremmo costretti negli stadi a occupare un seggiolino ogni quattro, aprendo di fatto gli impianti per il 25% della capienza. Perché nei bar e ristoranti al chiuso si può entrare con il green pass senza limitazioni e in uno stadio, all'aperto, no? Ho la sensazione che qualcuno percepisca i presidenti delle società di calcio come ricchi scemi. I club sono aziende e come tali dovrebbero essere trattate, per sopravvivere abbiamo bisogno almeno di rateizzazioni o dilazioni fiscali, altrimenti il sistema implode. Le nostre richieste non possono non essere prese in considerazione, sono fiducioso che attraverso un tavolo di negoziazioni arriveremo con l'Esecutivo a un punto di intesa".