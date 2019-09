Questione stadio, Bonomi (ad di Milanosesto): "Pronti ad ospitare eventualmente il nuovo impianto di Milan e Inter"

In merito alla costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina riporta le parole di Giuseppe Bonomi, ad di Milanosesto (aree ex Falck di Sesto San Giovanni), il quale ha dichiarato: "Siamo pronti, nel caso ci fosse l’opportunità, a ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan. L’area è adeguata, se il progetto che hanno presentato avesse dei problemi, saremmo prontissimi".