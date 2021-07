R. Antonelli: "Annata eccezionale, Pioli molto bravo. Maldini e Massara si stanno muovendo bene"

Roberto "Dustin" Antonelli, allenatore ed ex centravanti rossonero, è intervenuto live su Twitch sul canale ufficiale del club. Queste le sue dichiarazioni a #SempreMilan, trasmissione condotta da Mauro Suma e Lorenzo Lollo:

Luca (Antonelli, ndr) è in America? “Sì, Luca sta giocando a Miami. È lì con la famiglia. Giocano domani a New York. Il campionato è iniziato a maggio e finisce ad ottobre”.

Come hai visto l’ultima stagione? “È stata un’annata eccezionale, è mancato un pizzico in campionato e meritavano qualcosa in più. Pioli è molto bravo, i giocatori lo hanno seguito”.

Come vedi questo calciomercato? “Cerco di seguire, mi sembra che si stiano muovendo bene. A parte Donnarumma e Calhanoglu che hanno scelto qualcosa di diverso penso che si stiano muovendo bene e credo che continueranno a fare bene”.

Il Milan dove dovrebbe rinforzarsi? “Ultimamente c’era Diaz che stava giocando molto bene, e poi se ci fosse la possibilità di rimpiazzare Calhanoglu sarebbe la cosa migliore. Poi se Maldini riesce a fare qualcosa di importante meglio ancora. In difesa con Tomori e Kjaer siamo messi bene, anche con Theo e Calabria. Troveremo un Tonali in buona condizione perché dopo un anno di ambientamento potrà fare abbastanza bene”.

Come si sostituisce Calhanoglu? “Credo che il gioco di Pioli sia impostato anche sul 4-3-3, potrebbe anche cambiare modulo. Penso che potrebbe servire un esterno importante, il ruolo di Calhanoglu era molto atipico. Senza di lui si dovrà cambiare sistema”.

Com’era Rivera? “Oltre che un professionista era una persona a modo. Nessuno aveva problemi con lui, era un grande giocatore. Negli allenamenti era sempre in testa, era sempre il primo perché non si tirava mai indietro. Era un esempio per tutti gli altri”.

Oltre ad Ibra serve un centravanti giovane? “Ibra è importantissimo, sa dare esempio e carattere alla squadra. Non può fare tutte le partite, un sostituto ci vorrebbe. Poi sugli esterni ci vorrebbero due giocatori veloci, penso che il Milan possa trovarli senza problemi”.

Un parere su Hauge: “L’ho sempre visto abbastanza bene. Ha dovuto adattarsi un attimino, se dovesse giocare con continuità potrebbe diventare un giocatore importante. Ha un buon piede. Dandogli fiducia credo che potremmo vedere un giocatore importante. Il Milan ha il vantaggio di avere questi giocatori giovani che potranno solo migliorare, penso e mi auguro che faranno meglio”.