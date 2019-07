Raducioiu sul Milan: "Giampaolo scelta giusta, valorizzerà Piatek"

Intervistato da Tuttosport, Florin Raducioiu ha parlato di Giampaolo e non solo: "Indubbiamente è un allenatore che è maturato tantissimo. È una scelta giusta, credo che il Milan abbia scelto bene. È garante di un bel gioco, ma quello che conta sono i risultati. Da grande tifoso del Milan spero vada bene. Piatek? Credo che Giampaolo sarà in grado di valorizzarlo ancora di più e farlo diventare il capocannoniere del campionato. Bennacer mi piace molto, spero che faccia bene. Il Milan ha bisogno di giocatori di qualità come lui".

"Suso trequartista? Tutto può succedere. C’è bisogno che lui faccia uno switch mentale. Vedremo dopo le prime amichevoli se riuscirà a fare bene in quella posizione molto delicata. Io, personalmente, non lo vedo in quel ruolo perché dovrà giocare spalle alla porta. Suso deve giocare con la palla tra i piedi. Da Paquetà ci si aspetta tantissimo. In fase realizzativa e di costruzione del gioco deve impattare maggiormente. Il tempo dell’adattamento è finito".