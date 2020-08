Raiola: "Ibrahimovic domani non ci sarà. Stiamo parlando ma non c'è ancora un accordo. Di Donnarumma non abbiamo ancora parlato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto procuratore Mino Raiola ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic. Queste le domande e le risposte:

Sul rinnovo di Ibrahimovic.

“Credo che domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni"

Su Donnarumma.

“Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. E’ una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne."

Su Bonaventura.

“Stiamo valutando altre squadre. E’ vicino ad un paio di squadre. Speriamo di chiudere presto con una di queste due. Bisogna guardare avanti e non indietro"