Ravezzani: "Il paradosso di Inzaghi. Perde il derby per evitare squalifiche, ma poi..."

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è così espresso sul suo canale Twitter sulle scelte di Inzaghi nel derby: "Il paradosso di Inzaghi. Perde il derby per evitare squalifiche dei suoi ammoniti e poi si fa squalificare lui per proteste e non riesce a contenere i giocatori che lo vedono esagitato in panchina. Così si becca due giornate anche Bastoni. Che errori…"

