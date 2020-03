Reina: "Per ora il calcio non mi interessa. Porte chiuse? Non ha senso"

Ai microfoni di "El partidazo de COPE", Pepe Reina, parlando dell’emergenza Coronavirus, si è soffermato sulla possibile ripreda dei campionati: "Per ora non mi interessa il calcio, è passato in secondo piano. Il benessere dell’umanità, questa è la cosa più importante. È difficile tornare a giocare in questi momenti. Porte chiuse? Per me non ha senso giocare così, però bisogna scegliere ciò che è più salutare e sicuro per tutti".