RMC SPORT - Bazzani a MN: "Il Milan con Paquetà ha nelle corde il 4-2-3-1. Gattuso sta facendo un lavoro straordinario"

L'ex giocatore Fabio Bazzani ha parlato ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione Milan News: "E' dura oggi dire che Piatek non piace per quanto ha mostrato in questi 6 mesi al Genoa. Ha fatto gol in tutte le maniere. Sotto l'aspetto realizzativo fino ad adesso è stata una grande certezza. Migliore soluzione dopo Higuain? Il Milan mai avrebbe pensato di perdere Higuain a gennaio, penso. Ha dovuto cercare qualcuno di credibile e di fattibile e che questa sia stata la soluzione migliore nella fattibilità dell'operazione. Ha fatto grandi cose per 5 mesi nel campionato italiano, ha grandi potenzialità. Bisognerà aiutarlo per tirarle fuori, perchè l'ambiente Milan ha pressioni e obiettivi diversi rispetto al Genoa. E' un giocatore che riesce a stare dentro le partite anche in partite non eccelse. Ricordo suoi gol anche in partite non brillantissime e questo è importante. 4-2-3-1 soluzione percorribile in modo fisso? Ci si può arrivare a giocare, sì. Apro una parentesi, Gattuso sta facendo qualcosa di straordinario ad adattarsi a tutte le problematiche che si trova ad affrontare. Ci vuole un riconoscimento grande nei suoi confronti. Potrebbe essere un vantaggio avvicinare alla porta uno con le qualità di Paquetà e Bakayoko potrebbe fare bene in un centrocampo a due. Per caratteristiche il Milan può essere portato a giocare un 4-2-3-1".