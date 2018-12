RMC SPORT - Micheletti: "Se Leo e Maldini fossero arrivati prima non avrebbero scelto Gattuso"

Giorgio Micheletti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Il top della sedicesima giornata direi la Juventus con la vittoria nel derby, flop direi l'anticalcio visto in Bologna-Milan. I rossoneri stanno attraversando ancora una fase di ricostruzione. Se il Milan è in lotta per la Champions è merito soprattutto di Gattuso, però è una squadra che non ha un'identità di progettualità. Se Maldini e Leonardo fossero arrivati prima non avrebbero preso Gattuso".

Sembra che il Milan non sia certo di riscattare Higuain, ti sorprende?

"No perché la multa europea per il Milan comporta queste scelte. I rossoneri non sono liberi a livello economico e il riscatto di uno come Higuain comporterebbe delle privazioni troppo pesanti nelle strategie societarie. Per me Higuain sa già di non restare al Milan e credo stia ripassando l'inglese".