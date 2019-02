RMC SPORT - Ordine a MN: "Atalanta-Milan? Nerazzurri in grande condizione fisica, i rossoneri dovranno rispondere con il gioco"

In merito al match di sabato sera tra Atalanta e Milan, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Sarà molto dura per il Milan, l'Atalanta ha il vento in poppa ed è in grande condizione fisica. Il Milan si deve preparare ad un ritmo alto e rispondere con il gioco. Per come si difende l'Atalanta, con una retroguardia a tre, i due esterni d'attacco del Milan devono farsi il mazzo sabato sera".