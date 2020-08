Robinson: "Lascerò il Wigan, ma non so ancora dove andrò. Premier, Serie A o Bundesliga..."

Antonee Robinson, terzino vicinissimo al Milan a gennaio, ora sembra ad un passo dallo Sheffield United. Il laterale statunitense ha parlato a BBC Sport, confermando che lascerà il Wigan, retrocesso in Ligue One, senza però sbilanciarsi sul suo futuro: "Sono sicuro che me ne andrò, anche se ancora non so nulla. Sono pronto a trasferirmi in un club di alto livello, che sia in Premier, in Serie A o in Bundesliga, ancora non lo so. E' tutto nelle mani del mio agente e di chi mi vuole di più. Spero di andare in un club dove ci sia una nuova sfida, soprattutto voglio giocare. Non sono tornato per sedermi in panchina, voglio giocare, mettermi alla prova e migliorare come calciatore". Robinson è stato riaccostato anche al Milan come possibile alternativa a Theo Hernandez.