Roggero su Pioli: "Ha grandissima capacità di relazionarsi con il giocatore e ha sempre ottenuto grandi risultati nelle squadre"

Intervenuto al Premio Liedholm, Nicola Roggero ha tessuto le lodi di Stefano Pioli. Queste le sue parole: "Pioli, come il grandissimo allenatore di Football americano, Vince Lombardi ha grandissima capacità di relazionarsi con i suoi giocatori. I calciatori del Milan, come i giocatori di football americano di Lombardi, sembrano pronti a fare di tutto per il loro allenatore. Pioli ha sempre creato un bel clima nelle sue squadre e questo denota come le sue formazioni abbiano sempre dato qualcosa in più della loro possibilità. Pioli da allenatore ha cominciato dalla sua Emilia, ottenendo grandissime avventure soprattutto a Bologna. Pioli ha sempre cercato di vincere in tutte le sue squadre e questo concetto deve essere soppesato anche dalla base di partenza delle squadre che ha allenato. Il Milan, per esempio, è stato riportato in Champions dopo anni difficili. Pioli poi ha sempre denotato un grande stile nella vittoria e nella sconfitta, dopo qualche frizione, ha sempre saputo chiedere scusa"