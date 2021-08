Ronaldinho: "Oggi gioco tra i pensionati, non mi immagino come allenatore"

Ronaldinho, ex giocatore del Milan e leggenda del calcio mondiale, si è così espresso su Twitch sul suo presente e sul suo futuro: "Cosa faccio oggi? Gioco tra i pensionati. Cogliamo l'occasione per stare insieme e rivedere vecchi amici. Il calcio fa parte della mia vita e lo sarà per sempre. Ne ho passate tante ma ora è tutto piacevole. Io in panchina? Non riesco a immaginarmi come allenatore".