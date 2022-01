Saelemaekers a MTV: "Se faremo quello che ci ha chiesto il mister possiamo portare a casa i tre punti"

Prima del match contro la Roma, Alexis Saelemaekers ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Siamo pronti, abbiamo lavorato bene questa settimana. Se faremo quello che ci ha chiesto il Milan possiamo portare a casa i tre punti".

Sul fatto di aver giocato finora tutte le partite: "Io deve essere pronto per giocare tutte la partire. E oggi sono pronto per giocare"

Sui pochi gol segnati: "So che devo segnare di più per il ruolo in cui oggi. Anche oggi proverò a fare gol per aiutare la squadra".