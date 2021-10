Saelemaekers a SportMediaset: "Nella scorsa stagione siamo andati a Bergamo con la mentalità giusta"

Alexis Saelemaekers è stato intervistato da SportMediaset. Queste le dichiarazioni del calciatore rossonero:

Sulla sfida contro l'Atletico: "Abbiamo dato tutto sul campo, eravamo preparati per quella partita. Il calcio è così, non puoi sempre vincere, c’è stato anche quel rigore che per me non era rigore ma queste sono scelte dell’arbitro".

Sul match di maggio contro l'Atalanta: "Non eravamo nella migliore posizione quando siamo andati a Bergamo, ma siamo andati con la mentalità che abbiamo avuto per tutta la stagione scorsa e l’abbiamo dimostrato ancora una volta e abbiamo vinto. Volevamo qualificarci per la Champions".