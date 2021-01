Saelemaekers: "Ho avuto qualche problema fisico e non sempre ho giocato al 100%, ma do il massimo ogni volta"

Alexis Saelemaekers, nell'intervista concessa a "La Dernière Heure", ha parlato dei piccoli problemi muscolari che ha avuto negli ultimi tempi.

Sui problemi muscolari: “Ho avuto qualche problema fisico e qualche volta ho dovuto giocare senza essere al 100%. In Italia le tecnologie sono in prima linea per aiutarti a recuperare. Le macchine per la crioterapia aiutano molto il corpo dopo un grande sforzo. E poi c'è il recupero invisibile di cui mi parla spesso Jean-François Lenvain (ndr: il suo mental coach)”.

Sui chilometri percorsi a partita: "Quando gioco 90 minuti arrivo intorno ai 12 chilometri percorsi, di cui 800 metri ad altissima intensità. Sono buoni numeri. In un club come questo devi dimostrare che ti piace la tua maglia. Il mio modo di farlo è correre il più possibile. A volte devo riposare perché sono talmente cotto ma do il massimo, ogni volta."