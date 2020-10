Saelemaekers: "Posso giocare in diverse posizioni ed essere utile al mister"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Alexis Saelemaekers ha parlato della sua possibile collocazione tattica. Queste le sue parole:

Sulla sua collocazione tattica.

“Posso giocare in diverse posizioni e penso che sia una buona opzione per il mister così quando lui ha un’emergenza, io posso fare al suo caso. Magari non rispecchia le mie caratteristiche una determinata posizione, ma posso ricoprirla”