Sala: "Nuovo stadio a Sesto? Sarebbe estremamente sbagliato"

In caso di mancato accordo sul nuovo stadio, Milan e Inter potrebbero traslocare a Sesto San Giovanni, abbandonando così l’area di San Siro: "Se andassero a Sesto - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala alla Gazzetta dello Sport - sarebbe qualcosa di estremamente sbagliato, ma poi decidono loro. La proprietà cinese dell’Inter, che ha fatto un investimento a lungo termine, passerebbe alla storia per essere quella che dopo cento anni ha trasferito lo stadio dei nerazzurri a Sesto. Ma se i club mi rispondono che lì gli regalano tutto, c’è poco da fare. Allargherei le braccia di fronte a una decisione che non posso impedire".

"Il trasferimento a Sesto sarebbe un guaio per entrambe le parti - ha aggiunto il primo cittadino di Milano - come sindaco rimarrei col “cerino in mano” di San Siro. Ma ci sono soluzioni nell’ambito della legge: allora lancerei io un progetto, non certo speculativo, di riurbanizzazione dell’area. Perché quella è una zona molto interessante".