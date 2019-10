Sala sul nuovo stadio: "Piano B di Milan e Inter? Non mi turba"

"C’è un piano B, sempre insieme con l’Inter per dividere sforzi e costi". Lo ha confermato ieri il presidente rossonero Paolo Scaroni, dopo l’ok del Consiglio comunale al pubblico interesse sul progetto presentato dai due club. L’alternativa, ormai è cosa nota, si chiama Sesto San Giovanni, ma è un’ipotesi che non preoccupa più di tanto il sindaco Giuseppe Sala: "Tutti si devono tenere un piano B nella vita - ha dichiarato il primo cittadino, come riporta il Corriere di Milano - non sono parole che mi turbano, ci mancherebbe altro che non ce l’abbiano".