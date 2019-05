Sassuolo, Carnevali: "Avanti con De Zerbi"

"Credo che con De Zerbi andremo avanti sicuramente anche per la prossima stagione". Parole firmate Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che attraverso LaPresse ha confermato l'intenzione di proseguire il lavoro iniziato con l'attuale allenatore. Il tecnico ex Palermo e Benevento è finito nel mirino di qualche top club, Carnevali ha detto in merito: "Non mi meraviglia il fatto che ci siano già delle società importanti che possano tenerlo sott'occhio".

Demiral piace alle big. Il difensore neroverde è nel mirino della Juventus, tuttavia Carnevali ammette che il calciatore interessa anche ad altri club. "Con la Juve abbiamo un rapporto particolare, ma è chiaro che ne stiamo parlando non soltanto con loro ma anche con altre società", ha detto il dirigente degli emiliani.