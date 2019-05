Sassuolo, De Zerbi: "Penalizzati dal rosso a Berardi, partita falsata"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato così l'espulsione di Berardi nel match di ieri contro l'Atalanta: "L'espulsione di Berardi? Un componente della panchina dell'Atalanta gli ha messo le mani addosso, anche se noi non dovevamo cadere nelle provocazioni - riporta corrieredellosport.it -. Prima, però, non abbiamo fatto niente di cattivo. Non capisco perchè siamo stati penalizzati, magari avevamo un obiettivo diverso, ma ripeto, ci hanno penalizzati. È stata una partita falsata. Sollevare un avversario a terra non è un gesto sleale, lo è dare uno schiaffo. Magnanelli? Lì ormai la partita era andata".