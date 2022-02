Scarnecchia: "Maignan è tra i portieri più forti in Europa"

A Radio Sportiva è intervenuto l'ex calciatore Roberto Scarnecchia, il quale ha commentato così la vittoria del Milan nel derby: "Il Milan non ha giocato meglio dell'Inter ma ha saputo resistere e poi fare i due gol in contropiede. Maignan ha fatto grandi parate, Handanovic ha sbagliato sul gol. Il portiere rossonero è tra i più forti in Europa".