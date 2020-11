Scaroni su Donnarumma: "Rinnovo? Ci sono le condizioni per andare avanti insieme"

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Gr Parlamento' Paolo Scaroni ha parlato di tanti temi tra cui il rinnovo di Donnarumma. Queste le sue parole: “Il rinnovo di Donnarumma? Non seguo direttamente le trattative, ma mi ha fatto molto piacere sentirgli dire che ama il Milan. Posso dire che l’amore è contraccambiato e quando ci si ama in questo modo ci sono le condizioni per andare avanti insieme”