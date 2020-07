Schick: "Resterei al Lipsia ma non dipende da me"

Patrik Schick, attaccante accostato anche al Milan, ha parlato del suo futuro ai microfoni della BILD: "Non è che non so cosa succederà dopo la Champions perché fondamentalmente ho ancora due anni di contratto con la Roma. E se il Lipsia dovesse trovare una soluzione, potrei restare qui. Ma non è una decisione che devo prendere io. Quest'anno sarà anche tutto più complicato a causa della strana finestra di mercato, ma io non ho ancora lasciato il mio appartamento (ride)".