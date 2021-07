Sconcerti: "Credo che sia il procuratore di Ilicic a contattare il Milan"

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, si è così espresso a calciomercato.com sul calciomercato del Milan, soffermandosi in particolare sulla possibile trattativa per Ilicic: "Io credo sia Ilicic che si mette sul mercato, cioè che sia il procuratore a contattare il Milan. Credo anche che - se costa poco - offre un'occasione in più, pur alla sua età e con le sue turbolenze".