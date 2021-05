Sconcerti: "Il Milan senza Ibra gioca più di classe, libera più fantasia"

Mario Sconcerti, giornalista, si è così espresso a Il Corriere della Sera sul Milan: "In zona Champions League non cambia nulla perché vincono tutte, ma il Milan vince meglio. A dimostrazione che la svolta maieutica di Zlatan Ibrahimovic deve considerarsi esaurita. Ora è un vecchio fuoriclasse con tante complicanze da usare come si può. Non è più un progetto. Il Milan senza di lui gioca più di classe, libera più fantasia. Questo non significa escluderlo, significa dargli un ruolo più consono, avere una completezza stabile a prescindere. In questo momento è altrettanto urgente capire che fine farà Brahim Díaz, che ha alzato la qualità di tutto gioco d’attacco proprio per i vuoti lasciati dai finti centravanti della squadra".