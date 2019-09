Sconcerti sul Milan: "Giampaolo tecnivo collaudato, ma la squadra ha dei limiti"

Ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "È vecchio, con ancora Biglia in campo davanti alla difesa. È un Milan anche leggero, piccolo, che deve trovare agonismo. Giampaolo? È un allenatore collaudato. Il 60% dei tifosi lo vuole mandare via? Lo si butta via troppo presto. E a favore di chi? La squadra non va si dice, ma è una squadra? Non ha i giocatori adatti. Ha dei limiti evidenti".