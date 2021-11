Seedorf su Milan-Liverpool: "Ci sono le condizioni ottimali per i rossoneri"

Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel post Atletico Madrid-Milan: "Contro il Liverpool non sarà facile, ma ci sono le condizioni ottimale per il Milan: è diverso giocare contro un Liverpool che deve vincere. I Reds, in qesto momento, sono battibili ed è il momento migliore per affrontarli per cercare di passare il turno".