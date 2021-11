Semili: "Dopo il calcio e la famiglia, Adli tiene di più alla sua associazione benefica"

Khalil Semili, amico e responsabile della comunicazione dell’US Villejuif, primo club calcistico di Yacine Adli, si è così espresso a gianlucadimarzio.com sulle sue attività benefiche: "Distribuiamo cibo a chi ne ha bisogno e andiamo a visitare istituti per i ragazzi meno fortunati, come orfanotrofi. Andiamo a ripulire la città ed eliminare i rifiuti per la strada, seguiamo e aiutiamo i ragazzi che hanno qualche problema a livello scolastico o sociale o anche al livello lavorativo. Quando può Yacine è sempre disponibile. Dopo il calcio e la famiglia, la cosa a cui più tiene è la sua associazione: cerca sempre cose nuove da fare per i ragazzi e per la gente di Villejuif".