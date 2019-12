Serginho a Sky: "Il Milan è sempre nel mio cuore. Con Maldini e Boban si può ritrovare la strada"

Intervistato in esclusiva da Sky, Gervinho ha parlato così sul Milan, che oggi compie 120 anni: "Giornata speciale per tutti quelli che hanno fatto parte di questa incredibile storia. Ringrazio Dio per aver fatto una piccola parte di questa storia. Il gol con la Samp è stato uno dei gol più belli della generazione del nostro Milan, quella di Carlo Ancelotti.

Sulla tensione nello spogliatoio: "Quando gioca in una squadra come il Milan che ha vissuto momenti di gioia, ma anche momenti delicati, soprattutto nella sconfitta contro il Liverpool in Champions League. Quel giorno tutti credevano fosse la fine di una generazione vincente. Quella giornata è stata la più brutta di questo club. Il calcio è una cosa bella, che ha dato la possibilità di avere la rivincità, dimostrando di aver un gruppo d'epserienza e con vero uomini.

Sulla finale del 2003 contro la Juve: "Era un momento molto particolare, soprattutto quando davanti hai un portiere come Buffon. Il primo rigorista ha la responsabilità più grande, perché poi tutti gli altri possono essere tranquillo se segni.

Sulla collaborazioni con Lucci: "Ho iniziato una nuova tappa della mia vita. Alessandro ed io ci conosciamo da più i 20 anni, ed è una persona chira come me. Il Milan è sempre nel mio cuore"

Su Paquetà: "L'ho visto giocare tante volte in Brasile. Io lo chiamo 'Il nuovo Messi'. vedo un Paquetà che deve avere più tranquillità, deve crescere. Il calcio italiano è molto più difficile. Lui gioca come nel calcio a 5, con il pallone sotto la suola. Lu ancora non ha fatto lo step di passare dal gioco brasilaino a quello italiano.

Il Milan non può rimanere fuori dalla Champions: Però è normale che con tutti i cambi che si sono succeduti negli ultimi 5 anni si perde un po la sensibilità e la figura della società. Io ricordo che nei miei anni al Milan ho avuto sempre una figura accanto a me. Però comunque sapevamo che avevamo un leader fuori dal campo. Ora, il Milan, con Paolo e Zvone può trovare la strada giusta"