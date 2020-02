Serginho su Theo: "E' il giocatore più determinante di questo Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Serginho, ex terzino rossonero, ha parlato di Theo Hernandez. Queste le sue parole: "E' un ragazzo che ogni domenica sta crescendo, è un punto di riferimento per la squadra che spinge sempre e le migliori azioni rossonere vengono dalla sua parte. Alle volte andando sempre davanti lascia qualcosa a livello difensivo, io avevo Gattuso che copriva al mio posto mentre ora bisogna cercare di trovare un equilibrio per sfruttare la sua forza. Ha ancora tanti margini di crescita."