Serie A femminile, il programma della 15^ giornata: Sassuolo-Milan visibile in chiaro

Sarà la sfida fra Sassuolo e Milan, con il secondo posto in palio, la gara della quindicesima giornata di Serie A Femminile che andrà in chiaro su La7. Lo ha comunicato la FIGC in una nota in cui si rende noto il programma della giornata che si giocherà a fine mese e che si aprirà con lo scontro salvezza fra Fiorentina e Lazio. Domenica invece gli occhi saranno puntati su Roma-Inter, altro big match di giornata. Questa la programmazione completa:

Sabato 26 Febbraio

Fiorentina-Lazio 12:30 (TIMVISION)

Napoli-Hellas Verona 14:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Milan 14:30 (TIMVISION e La7)

Domenica 27 Febbraio

Empoli-Juventus 12:30 (TIMVISION)

Pomigliano-Sampdoria 14:30 (TIMVISION)

Roma-Inter 14:30 (TIMVISION)