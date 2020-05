Sibilia (vicepres. FIGC): “Ripartenza Serie A il 20 Giugno? Sicuramente si può immaginare”

Cosimo Sibilia, presidente Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della FIGC, ha parlato a Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole sulla ripresa del campionato di Serie A: "Ripartenza il 20 Giugno? Sicuramente si può immaginare, ma non dipende da me. Per quanto mi riguarda, spero ci sia una parola conclusiva rispetto quest'iter che ci impegna da mesi. Ovviamente abbiamo vissuto una situazione di emergenza, ma penso che il 28 si possa andare verso una decisione".