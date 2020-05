Sileri: "L'app immuni sarà disponibile entro 10-15 giorni"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ha parlato dell'introduzione dell'app immuni. Queste le sue parole: "L'app immuni rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva, è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia". Sileri non vede con favore l’idea di un passaporto sanitario "ambiziosa ma impraticabile", ha detto in merito alla idea lanciata dalle Regione Siciliana e dalla Sardegna. "E' necessaria uniformità su tutto il territorio e al momento la vedo molto difficile. Facciamo prima riaprire lasciandoci questo virus alle spalle rispettando le regole", ha detto il viceministro.