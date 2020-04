Simone: "Terrei Ibra, ma se andasse via prenderei Cavani o Icardi"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Simone, fra le altre cose, ha parlato anche di Ibrahimovic: "Deve restare al Milan, è un pezzo troppo pesante per lo spogliatoio. È una pressione positiva dentro il gruppo. Leao? Me lo tengo, ha forza e talento. Altrimenti se si trova sempre qualche difetto a chi ha talento, riparti ogni volta da zero. Piatek insegna: per me non andava ceduto. La presenza di Ibra, con cui condividere le responsabilità, gli avrebbe giovato. Sarebbe stata una grande coppia-gol. Se Ibra se ne andasse però mancherebbe un centravanti. Milik lo vedrei bene, ma io al Milan proverei a portare Cavani o Icardi. Mauro sarebbe davvero un grande colpo e una situazione ideale".