Slitta la Serie A? Dottor Nanni: "Si dovrà decidere solo su Genoa-Torino. Ma occhio al Napoli"

Gianni Nanni, responsabile medico della Lega Serie A, ai microfoni di Sky, sì è così espresso sulla possibilità che il prossimo turno di Serie A slitti a causa dei 14 positivi individuati al Genoa: "Secondo me no, bisognerà decidere solo su Genoa-Torino a meno di sorprese, tipo col Napoli. Oggi a Napoli hanno fatto i tamponi ma poi li rifaranno venerdì, e saranno quelli più importanti. Senza numeri catastrofici in altre squadre la decisione si limiterà a Genoa-Torino", ha detto.