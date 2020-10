Sorrentino: "Pioli è il vero fuoriclasse del Milan"

Ai microfoni di Pressing, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha commentato così il lavoro di Pioli al Milan: "I giovani si stanno aggrappando a Ibra. Però devo anche dire che sono molto contento per mister Pioli, è lui il vero fuoriclasse del Milan in questo momento. E' arrivato in una situazione drammatica, ma da quando c'è lui si vede un'altra squadra. Ha dato grande serenità a tutto l'ambiente, lui è una persona veramente fantastica".