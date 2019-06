Spina (Resp. sett. femm. Milan): "Movimento in crescita, Serie A sarà super competitiva"

Elisabet Spina, responsabile Settore Femminile AC Milan, è intervenuta telefonicamente a 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: "Ieri ho avuto la fortuna di vivere allo stadio il successo delle Azzurre, oggi gli italiani devono essere orgogliosi di ciò che è stato fatto sul campo. Il movimento femminile è in crescita e riuscirà a coinvolgere un numero di persone sempre più grande".

Calcio femminile capace di spezzare i pregiudizi: "Il lavoro da fare è ancora molto, ma la strada è quella giusta. Il traguardo è ancora lontano ma l'entusiasmo e la voglia di crescere sono grandissimi".

La differenza fra Serie A Femminile e altri campionati: "Ci sono nazioni in cui il calcio femminile è professionistico, quindi sono sicuramente più avanti di noi. In Italia però la qualità è cresciuta tantissima ed è vero che ci sono molte federazioni che vietano alle proprie giocatrici di firmare con club italiani. Il nostro campionato però sarà super competitivo in poco tempo e anche le top player mondiali vorranno venire qui".

La scuola calcio femminile: "Oggi il percorso di crescita di una ragazza passa dal lavoro di squadra e di quello individuale, e qui servono persone specializzate che attualmente mancano. Tutto questo può aiutare a crescere, e anche se non saranno giocatrici da Nazionale avranno potuto comunque esprimersi al 100% del loro potenziale. Questo è l'obiettivo di ogni settore giovanile, tirare fuori il massimo da ogni atleta".

La pressione in vista di Italia-Giamaica: "Hanno lavorato tanto per preparare questo Mondiale, lo scoglio più grande è stato certamente l'emozione del debutto di ieri. Ora bisogna tenere la concentrazione e mantenere la testa contro la Giamaica, che resta un avversario alla pari se si gioca come contro l'Australia. Pensando che ora sia tutto in discesa, invece, può arrivare sicuramente un risultato negativo".