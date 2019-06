Stoccarda, il ds su Kabak: "Non pensiamo che possa restare con noi. C'è un club che lo attira..."

In merito al futuro di Ozan Kabak, difensore dello Stoccarda, il direttore sportivo del club tedesco ha aperto al suo addio: "C'è una clausola di uscita sul mercato e c'è un club che lo attira - riporta goal.com -. Bisogna essere realistici, non pensiamo che possa restare insieme a noi. Dietro la sua clausola ci sono ovviamente dei limiti, non è valida per sempre". Il giocatore, accostato al Milan nei giorni scorsi, ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro.